Верстка сайта

Нужно сделать калькулятор поездки для сайта с использованием карт. Пользователь вводит адрес погрузки по МСК иди МО (можно поставить пин на карте или ввести вручную) Пользователь вводит адрес выгрузки по МСК ...
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Добрый день,
У нас намечается переделка сайта из-за ребрендинга. Мы меняем Loading page, логотипы, добавляем информацию о нас. Из оригинального сайта остается главным образом сетка проектов - ее можно использовать (есть админка сайта на wordpress). Ссылка на оригинальный действующий сайт www.studiosme.pro
Концепт макеты нового сайта сохранены тут
https://www.figma.com/file/cM7oXo1Y2P3arOq1gKV3lq/Studiosme?type=design&node-id=0-1&mode=design&t=KohmvfwEOrIyNmkN-0
Все нужные элементы, которые не получиться скачать с фигмы, мы предоставим в нужных форматах.
Мобильная версия будет тоже предоставлена позже. принцип мобильной версии останется тот же, как у desktop версии.
Как следующий этап нужно будет сделать ту же самую работу на сайте studiosme.cz (для CZ и EN языковых мутаций).
Также нужно будет сделать админку, чтобы мы в будущем могли добавлять и менять информацию.
Отправляйте пожалуйста ваши предложения относительно цены и сроков исполнения.
Заранее спасибо,
Марина
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