Я фронт-енд разработчик, есть много лишних проектов, сейчас важно сделать конкретно один.

Проект состоит из главной страницы и одной внутренней (небольшая, почти что вся страничка текст).

Для меня главное сделать надежно и хорошо, примерно по сроку 2-3 дня, по цене +-50$.

Пишите те кто заинтересован проектом, приступить нужно в ближайшее время, если не уверены в своих скиллах, не оставляйте заявку пожалуйста.

Макет вышлю кандидату.