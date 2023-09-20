https://moheim.com/ Нужно забрать верстку и в нужном виде отдать что бы ее без проблем можно было посадить на WP
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Я фронт-енд разработчик, есть много лишних проектов, сейчас важно сделать конкретно один.
Проект состоит из главной страницы и одной внутренней (небольшая, почти что вся страничка текст).
Для меня главное сделать надежно и хорошо, примерно по сроку 2-3 дня, по цене +-50$.
Пишите те кто заинтересован проектом, приступить нужно в ближайшее время, если не уверены в своих скиллах, не оставляйте заявку пожалуйста.
Макет вышлю кандидату.
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