Верстка

$50
HTML-версткаЗавершен7 заявок161 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Я фронт-енд разработчик, есть много лишних проектов, сейчас важно сделать конкретно один.

Проект состоит из главной страницы и одной внутренней (небольшая, почти что вся страничка текст).

Для меня главное сделать надежно и хорошо, примерно по сроку 2-3 дня, по цене +-50$.

Пишите те кто заинтересован проектом, приступить нужно в ближайшее время, если не уверены в своих скиллах, не оставляйте заявку пожалуйста.

Макет вышлю кандидату.

3 месяца назад
H0lyM0lly
20 летУкраина
2 года в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
Vla9ik
21 годУкраина
5 месяцев в сервисе
Был
20 часов назад
3 месяца назад
$50
2 дня
UAH
Всё прошло отлично, исполнитель адекватно реагирует на правки. Буду обращаться еще!
Все четко и ясно по ТЗ, приятно сотрудничать
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