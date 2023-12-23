Всем привет меня зовут Руслан, я закончил курсы в IT School GoIT по направлению Front-End developer. На данный момент развиваюсь в этом направлении и предоставляю услуги верстальщика сайтов с применением таких технологий: HTML, CSS, SCSS, SASS, JS.
Что Я могу Вам предложить? :
Цена - так как Я начинающий фрилансер готов работать за не большие деньги но с качественной версткой;
Гарантия - сделанная мной работа имеет одну неделю на тест работоспособности верстки (правки допущенных ошибок );
Ответственность - все задания которые поставленные заказчиком будут выполнены на 100% и главное в срок!
Связь:
Email: [email protected]
Telegram: @RuslanKherson
Linkedin: www.linkedin.com/in/ruslan-motsnyi
Почему Я? :
готовый приступить к работе уже
не нарушаю оговоренные сроки
довожу до конца взятый проект
не беру предоплату*
всегда на связи
Чем я занимаюсь? :
Верстка кроссбраузерная, адаптивная, респонсивная. Понятный и чистый код.
CSS/JS анимации сайтов.
Адаптивность, отзывчивость.
Технологии:
HTML, CSS, SCSS, SASS, JS, Flexbox, БЕМ.
Портфолио:
https://www.weblancer.net/users/Ruslan_Motsnyi/#portfolio
Связь:
Email: [email protected]
Telegram: @RuslanKherson
Linkedin: www.linkedin.com/in/ruslan-motsnyi
Портфолио
- Relvise2 просмотра
- SmartSpase1 просмотр
- BarberShop3 просмотра
- WebStudio2 просмотра