"Профессиональный верстальщик сайтов: Ваш проект, моя верстка"! БЕМ, адаптивность. Flexbox, HTML5, CSS3, JavaScript.

Всем привет меня зовут Руслан, я закончил курсы в IT School GoIT по направлению Front-End developer. На данный момент развиваюсь в этом направлении и предоставляю услуги верстальщика сайтов с применением таких технологий: HTML, CSS, SCSS, SASS, JS.

Что Я могу Вам предложить? :

Цена - так как Я начинающий фрилансер готов работать за не большие деньги но с качественной версткой;

Гарантия - сделанная мной работа имеет одну неделю на тест работоспособности верстки (правки допущенных ошибок );

Ответственность - все задания которые поставленные заказчиком будут выполнены на 100% и главное в срок!

Связь:

Email: [email protected]

Telegram: @RuslanKherson

Linkedin: www.linkedin.com/in/ruslan-motsnyi

Почему Я? :

готовый приступить к работе уже

не нарушаю оговоренные сроки

довожу до конца взятый проект

не беру предоплату*

всегда на связи

Чем я занимаюсь? :

Верстка кроссбраузерная, адаптивная, респонсивная. Понятный и чистый код.

CSS/JS анимации сайтов.

Адаптивность, отзывчивость.

Технологии:

HTML, CSS, SCSS, SASS, JS, Flexbox, БЕМ.

Портфолио:

https://www.weblancer.net/users/Ruslan_Motsnyi/#portfolio

Связь:

Email: [email protected]

Telegram: @RuslanKherson

Linkedin: www.linkedin.com/in/ruslan-motsnyi