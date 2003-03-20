Александр Ксёнз hiblurryfacehiblurryface
Моя цель - сделать качественно и в сроки.
Преимущества работы со мной:
Время. Приступаю к работе сразу же, как возьму заказ и выполняю работу по согласованным срокам.
Качество. Делаю максимально согласно с техническим заданием. Предлагаю перейти в портфолио и ознакомиться с моими работами.
Цена. Адекватная цена за свою работу.
Гарантия. После передачи готовой работы я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, либо дорабатываю то, что было упущено в ТЗ.
Связь:
E-mail: [email protected]
Telegram: @hiblurryface
Instagram: https://www.instagram.com/hiblurryface__/
Род занятий:
- Верстка кроссбраузерных, валидных сайтов.
- Адаптивность, отзывчивость, резина.
- Верстаю из Figma, Adobe Photoshop.
- JS,CSS3 ( анимация сайтов )
- React верстка / создание react приложений
- Работа с PageSpeed Insights
- Работа с API
Технологии:
HTML5, CSS3 ( SCSS ), JavaScript, JQuerry, Flexbox, Grid, БЭМ, git, React JS ( redux, react-router dom )
Ответственность:
- Приступаю к работе сразу же.
- Не нарушаю сроков.
- Всегда на связи.
- Все довожу до конца.
Портфолио:
- https://www.weblancer.net/users/hiblurryface/portfolio/
Связь:
E-mail: [email protected]
Telegram: @hiblurryface
Instagram: https://www.instagram.com/hiblurryface__/
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