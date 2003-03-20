hiblurryface

Александр Ксёнз hiblurryface

 
20 летПольша/Ченстохова
2 года на фриланс-бирже
Был
21 час назад
Верстка кроссбраузерных и адаптивных сайтов с валидным кодом. HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery, React.

Моя цель - сделать качественно и в сроки.

Преимущества работы со мной:

  • Время. Приступаю к работе сразу же, как возьму заказ и выполняю работу по согласованным срокам.

  • Качество. Делаю максимально согласно с техническим заданием. Предлагаю перейти в портфолио и ознакомиться с моими работами.

  • Цена. Адекватная цена за свою работу.

  • Гарантия. После передачи готовой работы я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, либо дорабатываю то, что было упущено в ТЗ.

Связь:

E-mail: [email protected]

Telegram: @hiblurryface

Instagram: https://www.instagram.com/hiblurryface__/

Род занятий:

- Верстка кроссбраузерных, валидных сайтов.

- Адаптивность, отзывчивость, резина.

- Верстаю из Figma, Adobe Photoshop.

- JS,CSS3 ( анимация сайтов )
- React верстка / создание react приложений
- Работа с PageSpeed Insights

- Работа с API

Технологии:

HTML5, CSS3 ( SCSS ), JavaScript, JQuerry, Flexbox, Grid, БЭМ, git, React JS ( redux, react-router dom )

Ответственность:

- Приступаю к работе сразу же.

- Не нарушаю сроков.

- Всегда на связи.

- Все довожу до конца.

Портфолио:

- https://www.weblancer.net/users/hiblurryface/portfolio/

Связь:

E-mail: [email protected]

Telegram: @hiblurryface

Instagram: https://www.instagram.com/hiblurryface__/

JavascriptFigmaReactjQuerySCSSPhotoshop
Портфолио
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