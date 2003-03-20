Верстка кроссбраузерных и адаптивных сайтов с валидным кодом. HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery, React.

Преимущества работы со мной:

Время. Приступаю к работе сразу же, как возьму заказ и выполняю работу по согласованным срокам.

Качество. Делаю максимально согласно с техническим заданием. Предлагаю перейти в портфолио и ознакомиться с моими работами.

Цена. Адекватная цена за свою работу.