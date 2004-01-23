Я - творческий верстальщик с пристрастием к созданию уникальных и интересных веб-сайтов.

Я- начинающий HTML-верстальщик. Планирую развиваться в верстке и разработке сайтов. Моя цель на ближайшее время- научится создавать сайты на высоком уровне, который будет максимально удобен и полезен пользователю.

Параллельно учебе в университете я прошла курс по верстке web-разработке, который длился 3 месяца. На курсе проходила как основы верстки, так и JavaScript и посадку на WordPress. Создала на курсе более 5 успешных работ, из которых есть лендинги и интернет-магазины.

! Мой проект стал лучшим на обучающем курсе( https://alice23014.github.io/FlowerShop/ -создавался полностью самостоятельно дизайн сайта и впоследствии его верстка).

! Лучший кейс на курсе среди студентов

Навыки:

1.HTML (HTML5)

2.CSS (CSS3) с использованием методологии БЭМ

3.JavaScript и jQuery

4.SASS

5.Flexbox/Grid

6.GULP

7.Адаптивная и кроссбраузерная вёрстка

8.CSS3/JS анимация сайтов

9.Посадка на CMS WordPress

10.Bootstrap

Если вы ищете надежного и опытного веб-разработчика, который создаст качественную верстку в срок, свяжитесь со мной. Я всегда на связи и готова взяться за ваш проект!

При выборе меня в качестве вашего исполнителя вы получите:

Экономия времени: Забудьте о бесконечном ожидании и долгих сроках.

Меньше стресса: Просьбы, пожелания и доработки неструктурного характера уже включены в стоимость работ! Если вы упустили какие-то мелочи в дизайне, они будут внесены в верстку по вашей просьбе без дополнительных споров и затрат.