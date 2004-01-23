Я- начинающий HTML-верстальщик. Планирую развиваться в верстке и разработке сайтов. Моя цель на ближайшее время- научится создавать сайты на высоком уровне, который будет максимально удобен и полезен пользователю.
Параллельно учебе в университете я прошла курс по верстке web-разработке, который длился 3 месяца. На курсе проходила как основы верстки, так и JavaScript и посадку на WordPress. Создала на курсе более 5 успешных работ, из которых есть лендинги и интернет-магазины.
! Мой проект стал лучшим на обучающем курсе( https://alice23014.github.io/FlowerShop/ -создавался полностью самостоятельно дизайн сайта и впоследствии его верстка).
! Лучший кейс на курсе среди студентов
Навыки:
1.HTML (HTML5)
2.CSS (CSS3) с использованием методологии БЭМ
3.JavaScript и jQuery
4.SASS
5.Flexbox/Grid
6.GULP
7.Адаптивная и кроссбраузерная вёрстка
8.CSS3/JS анимация сайтов
9.Посадка на CMS WordPress
10.Bootstrap
Если вы ищете надежного и опытного веб-разработчика, который создаст качественную верстку в срок, свяжитесь со мной. Я всегда на связи и готова взяться за ваш проект!
При выборе меня в качестве вашего исполнителя вы получите:
Экономия времени: Забудьте о бесконечном ожидании и долгих сроках.
Меньше стресса: Просьбы, пожелания и доработки неструктурного характера уже включены в стоимость работ! Если вы упустили какие-то мелочи в дизайне, они будут внесены в верстку по вашей просьбе без дополнительных споров и затрат.
Гарантия качества: После передачи проекта, я бесплатно и немедленно исправлю любые ошибки, которые могли быть упущены при приеме работы и замечены позже.
Портфолио
- Сайт с использованием JS, библиотека App, Slickнет просмотров
- Сайт на BOOTSTRAPнет просмотров
- Лендинг Транспортной Компании Logisticнет просмотров
- Интернет-магазин женской одежды Woomazingнет просмотров
- Лендинг Цветочного Магазина FlowerShopнет просмотров
- Лендинг Почтовой Компании MailFrogнет просмотров