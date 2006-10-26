Иван Альпиер | HTML/CSS/JS

Привет, меня зовут Иван, и я начинающий фрилансер из Хабаровска, Россия. Мне всего 17 лет, но несмотря на свой юный возраст, я горжусь небольшим, но качественным опытом в веб-разработке. Мое портфолио включает некоторые проекты, которые я успешно завершил, и я готов применить свои навыки и энтузиазм для выполнения новых задач.

Мои навыки:

HTML/CSS: Я владею HTML и CSS, и у меня есть опыт создания структурированных и креативных веб-страниц.

JavaScript: У меня есть базовые навыки работы с JavaScript, и я готов учиться и развиваться в этой области.

Bootstrap: Я умею использовать Bootstrap для создания адаптивных и красивых веб-сайтов.

Что я предлагаю:

Готовность к обучению: Я молод и амбициозен, и готов изучать новые технологии и методы работы.

Внимательность к деталям: Я стремлюсь к тому, чтобы каждый проект, над которым я работаю, был выполнен внимательно и качественно.

Соблюдение сроков: Я ценю ваше время и готов работать согласно установленным срокам.

Почему выбрать меня:

Если вам нужен дружелюбный и ответственный разработчик, который готов развиваться вместе с вашим проектом, то я готов взяться за задачу. Моя цель - помочь вам достичь ваших целей в веб-разработке и создать качественные веб-сайты.

Давайте совместно работать над вашими проектами и достигать успеха в веб-индустрии. Свяжитесь со мной, и мы обсудим, как я могу помочь вам реализовать ваши идеи!