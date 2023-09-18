Создать одностраничный сайт по PSD дизайну. Будет 5 блоков: главная, услуги, преимущества, отзывы и контакты. По функционалу 2 слайдера с фотографиями и контактная форма. Макет отправлю лично потенциальному исполнителю. От вас хочу получить ориентировочную цену за работу и примерный срок выполнения. В идеале предоставить портфолио