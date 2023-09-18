Создать одностраничный сайт по PSD дизайну

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Создать одностраничный сайт по PSD дизайну. Будет 5 блоков: главная, услуги, преимущества, отзывы и контакты. По функционалу 2 слайдера с фотографиями и контактная форма. Макет отправлю лично потенциальному исполнителю. От вас хочу получить ориентировочную цену за работу и примерный срок выполнения. В идеале предоставить портфолио

3 месяца назад
olegmukom
Олег 
27 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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