Создание сайта на Wordpress

На сайте на движке WP, с установленной темой, необходимо сделать:



-Верстку некоторых элементов (отрисованных дизайнером) и их натяжку.

-Также, нужно доработать и добавить функционал на сайт (это фильтраторы, рейтинг, форма комментариев и так далее.)



Более подробно прописано в файле проекта: https://docs.google.com/document/d/1qXJq-hhgiO7Wcsxbq8P_8iHGiYOt14XJgEc5x9ooOy0/edit#heading=h.ojet118iaxsw (также, в файле имеется ссылка на макет).

Макс. бюджет 40к. Готовы рассмотреть предложения кандидатов с отзывами.