Зробити верстку сайта

$20
HTML-версткаЗавершен1 заявка15 просмотров
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Добрий вечір я маю бустрап сайт (https://startbootstrap.com/previews/landing-page) його треба зробити на чистому html css без js.

3 месяца назад
petro231_del
Украина
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
deorfeal
20 летУкраина
2 года в сервисе
Был
11 часов назад
3 месяца назад
$30
1 день
UAH
Свою роботу я виконав на висоті, і за це велике дякую.
Швидка оплата та комфортний робочий процес, рекомендую!
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