Зробити верстку сайта

Необходимо сделать адаптивный дизайн у готового сайта (интернет-магазин), чтобы он корректно отображался на мобильных устройствах. На сайте минимум графики, отсутствуют "бесконечные" страницы. Снаружи около 8 страниц, и внутри примерно столько же, без админки. Напишите по ...