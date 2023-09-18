Скопировать сайт

На сайте на движке WP, с установленной темой, необходимо сделать: -Верстку некоторых элементов (отрисованных дизайнером) и их натяжку. -Также, нужно доработать и добавить функционал на сайт (это фильтраторы, рейтинг, форма комментариев и так ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую уважаемые фрилансеры!
Необходимо докопировать сайт.
Прикрепляю файлы скаченного сайта, необходимо их довести до оригинала в основном интересует мобильная версия.
Указывайте цену, сроки и телеграмм для связи.
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