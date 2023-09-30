Нужно доработать верстку Wordpress

Я хотел бы выразить огромную благодарность Виталию за его выдающуюся и оперативную работу по доработке вёрстки, сразу видно что есть опыт в вёрстке и знание WordPress. Этот проект был важен для меня, и результаты превзошли мои ожидания. Рекомендую!