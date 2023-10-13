Верстка и натяжка сайта на вордпресс

HTML-версткаЗавершен6 заявок36 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сверстать и натянуть сайт компани ландшафтного дизайна. Примерно 6 оригинальных страниц. ссылка на дизайн в личку.

2 месяца назад
spb9160777
Алексей 
47 летГрузия
10 лет в сервисе
Был
8 дней назад
Выбранный исполнитель
code_deness
Денис 
29 летУкраина
год в сервисе
Был
17 дней назад
2 месяца назад
$150
2 дня
Рекомендую Дениса как опытного разработчика по широкому кругу CMS, можно расчитывать на качественное выполнение работ и соблюдение высоких стандартов разработки.
Чёткое ТЗ, адекватное отношение, всегда на связи!) Отличный заказчик, всем рукомендую!)
  • Похожие заказы

  • Доработка HTML CSS Реакт

    Здравствуйте. Я делаю себе сайт. Мой основной подрядчик делает бакенд (laravel) и часть фронтенда (nextjs, react). Я делаю часть фронтенда (html, sass). Текущая версия сайта: https://develop.rb-design.ru/ Есть прототипы страниц: https://prototype.rb-design.ru/pages.html Прототипы сделаны с использованием ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Натяжка верстки на nextjs

    Добрый день требуется натяннуть готовую верстку сделанную на html, на nextjs последний версии порядка 40 макетов, сложность уровня crm система

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • Верстка сайта

    $180

    Стек технологий: HTML5 CSS3 JavaScript (без JQuery!) Макет: https://clck.ru/35vyos Задание: Необходимо сверстать 7 страниц по макету Figma. Ссылка на макет указана выше. После выбора исполнителя и создания безопасной сделки ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • Повністю змінити мову в магазині Wordpress

    $15

    Вітання! Необхідно повністю змінити мову на сайті https://lpc.markets/ Українською, та підправити якщо десь шось буде вилазити. Про всяк випадок завантажив плагін для магазину, та тему магазину Bono. Дякую, Гарного вечора, Героям Слава!

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • HTML код

    Доброго дня. З сайту https://omegacraft.pet необхідно дістати інформацію та скласти до купи для розміщення у магазині на сайті РОЗЕТКА. Вимоги тут - https://sellerhelp.rozetka.com.ua/p185-pricelist-requirements.html

    HTML
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад