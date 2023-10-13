Верстка и натяжка сайта на вордпресс

Здравствуйте. Я делаю себе сайт. Мой основной подрядчик делает бакенд (laravel) и часть фронтенда (nextjs, react). Я делаю часть фронтенда (html, sass). Текущая версия сайта: https://develop.rb-design.ru/ Есть прототипы страниц: https://prototype.rb-design.ru/pages.html Прототипы сделаны с использованием ...