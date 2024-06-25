I-upgrade-myself

Максим I-upgrade-myself

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад

Здраствуйте я Макс.

Коротко обо мне:

Я верстальщик. профессионально занимаюсь версткой сайтов.

Верстаю с чистым кроссбраузерным валидным кодом.

                                             Мои навыки 

- Знание современных стандартов HTML  и CSS; 

- Кроссбраузерная/Адаптивная верстка с помощью:  Bootstrap,Flexbox,Grid;

- Знание JavaScript,JQuery,Ajax,Json,ES5/6; 

-  Wordpress; 

- Качественная верстка сайтов с высокой скоростью загрузки(Использую при верстке Gulp+Sass/Webpack+Sass); 

- Ускорение работы сайтов под Google Speed Insight/Gmetrix; 

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Отзывы заказчиков

Stable100
39 лет
18 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
10 месяцев назад
Доработка сайта на Tilda
TildaДоработка сайтов
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HTML-верстка
1 отзыв
$50/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$15/час
от $20от 2 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $20от 2 дней
нет рейтинга