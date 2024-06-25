Здраствуйте я Макс.
Коротко обо мне:
Я верстальщик. профессионально занимаюсь версткой сайтов.
Верстаю с чистым кроссбраузерным валидным кодом.
Мои навыки
- Знание современных стандартов HTML и CSS;
- Кроссбраузерная/Адаптивная верстка с помощью: Bootstrap,Flexbox,Grid;
- Знание JavaScript,JQuery,Ajax,Json,ES5/6;
- Wordpress;
- Качественная верстка сайтов с высокой скоростью загрузки(Использую при верстке Gulp+Sass/Webpack+Sass);
- Ускорение работы сайтов под Google Speed Insight/Gmetrix;
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Портфолио
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- Верстка lending2 просмотра
- Верстка lending1 просмотр
- Верстка lending2 просмотра
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
10 месяцев назад
TildaДоработка сайтов
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
HTML-верстка
1 отзыв
$50/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$15/час
от $20от 2 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $20от 2 дней
нет рейтинга