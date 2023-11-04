Верстка интерактивного сайта с анимациями

HTML-версткаЗавершен1 заявка2 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Владислав, добрый день.
Необходимо сверстать лендинг в области технологий.
Будут анимации, которые нужно профессионально реализовать: тут надеемся на ваш опыт в этой сфере.
Верстка кроссбраузерная и адаптивная.

Макет отправили вам на почту.

Будем рады поработать с вами!

3 месяца назад
Pro-spekt
Михаил 
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
Выбранный исполнитель
VladLanchak
26 летУкраина
2 года в сервисе
Был
день назад
3 месяца назад
$165
20 дней
UAHUSDT
Владислав відповідально підійшов до виконання проекту. Як завжди, пропонував свої додаткові рішення щодо покращення і оптимізації деяких ньюансів. Особливо, хотіли би відмітити дуже високий рівень роботи з анімаціями. Завжди звертаємось до Владислава коли є необхідність верстки інтерактивних сайтів. Справжній професіонал своєї справи. Вдячні за роботу, працюємо далі.
Михайло - досвідчений та висококваліфікований замовник, з яким працювати завжди приємно. Дякую за чіткі вказівки та зрозумілі побажання щодо проєкту. Я вдячний Михайлу за можливість співпрацювати над цим проектом і за довіру, яку він мені не вперше надав. Буду радий і надалі співпрацювати.