Верстка интерактивного сайта с анимациями

Владислав, добрый день.

Необходимо сверстать лендинг в области технологий.

Будут анимации, которые нужно профессионально реализовать: тут надеемся на ваш опыт в этой сфере.

Верстка кроссбраузерная и адаптивная.



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Будем рады поработать с вами!