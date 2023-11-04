Верстка интерактивного сайта с анимациями

Стек технологий: HTML5 CSS3 JavaScript (без JQuery!) Макет: https://clck.ru/35vyos Задание: Необходимо сверстать 7 страниц по макету Figma. Ссылка на макет указана выше. После выбора исполнителя и создания безопасной сделки ...
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Владислав, добрый день.
Необходимо сверстать лендинг в области технологий.
Будут анимации, которые нужно профессионально реализовать: тут надеемся на ваш опыт в этой сфере.
Верстка кроссбраузерная и адаптивная.
Макет отправили вам на почту.
Будем рады поработать с вами!
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