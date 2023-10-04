Сена шаблона интернет магазина

HTML-версткаЗакрытнет заявок8 просмотров
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1)смена шаблона

https://www.smartaddons.com/joomla-templates/sj-joomshop-stunning-joomla-joomshopping-template со всеми дополнениями входящих в пакет шаблона ,

Mega Menu, Drag & Drop Builder, Product quickview, RTL language, 65+ Useful ShortCodes built-in

2) Верстка всех страниц

3) Адаптивная версия для мобильных устройств

4) проверка исправной работы на всех браузерах

5) иконки для категорий товаров

6) фавико

7) установка кнопки звонка или чат через мессенджеры

3 месяца назад
MMA-7
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
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