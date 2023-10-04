Сена шаблона интернет магазина

Здравствуйте. Нам нужен хороший Frontend разработчик, знакомый с Технологией: WPF, google material ui Фреймворк: EntityFramework, C# База: PostgreSQL Нужно будет работать в паре с бекендщиком. Оплата ...
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1)смена шаблона
https://www.smartaddons.com/joomla-templates/sj-joomshop-stunning-joomla-joomshopping-template со всеми дополнениями входящих в пакет шаблона ,
Mega Menu, Drag & Drop Builder, Product quickview, RTL language, 65+ Useful ShortCodes built-in
2) Верстка всех страниц
3) Адаптивная версия для мобильных устройств
4) проверка исправной работы на всех браузерах
5) иконки для категорий товаров
6) фавико
7) установка кнопки звонка или чат через мессенджеры
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