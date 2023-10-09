Переделать текущее иерархическое меню на мега-меню

Если есть опыт с yii2 будет плюсом, но не обязательно Подробности кандидатам
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо переделать стандартное иерархическое меню на сайте, чтобы оно отображалось в виде мега-меню как на приложенном скриншоте.
При этом:
1) В текущий код CSS/JS надо добавить изменения, а не переписать, чтобы текущий вариант меню тоже работал (в других разделах сайта). Нужно это решить только добавлением CSS класов в пункты меню и необходимого доп. JS.
2) Работа будет проходить на вашей стороне без доступа к серверу - т.е. только с помощью Dev. tools браузера или любых инструментов на вашей стороне. Я проверю код добавлением на реальный сайт (он работает на WordPress).
3) Иконки уже добавлены с помощью плагина.
Работаю только со специалистами из Украины.
Мирного неба!
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