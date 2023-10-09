Переделать текущее иерархическое меню на мега-меню

HTML-версткаЗавершен1 заявка41 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо переделать стандартное иерархическое меню на сайте, чтобы оно отображалось в виде мега-меню как на приложенном скриншоте.

При этом:

1) В текущий код CSS/JS надо добавить изменения, а не переписать, чтобы текущий вариант меню тоже работал (в других разделах сайта). Нужно это решить только добавлением CSS класов в пункты меню и необходимого доп. JS.

2) Работа будет проходить на вашей стороне без доступа к серверу - т.е. только с помощью Dev. tools браузера или любых инструментов на вашей стороне. Я проверю код добавлением на реальный сайт (он работает на WordPress).

3) Иконки уже добавлены с помощью плагина.

Работаю только со специалистами из Украины.

Мирного неба!

2 месяца назад
Aleksandro
Александр 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 дней назад
Выбранный исполнитель
code_deness
Денис 
29 летУкраина
год в сервисе
Был
17 дней назад
2 месяца назад
$10
1 день
Денис отлично справился с заданием, постоянно на связи. Однозначно рекомендую!
Отличный заказчик!) Чёткое ТЗ, оперативность вообще на высоте, отлично разбирается в том, чем занимается и просто хороший человек) Всем рекомендую к сотрудничеству!)