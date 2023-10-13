Нужно сверстать ,10 простых лендингов без адаптива

$10
HTML-версткаЗавершен6 заявок37 просмотров
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Нужно сверстать ,10 простых лендингов без адаптива

главное скорость

2 месяца назад
artur111995
Артур 
28 летАрмения
5 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
oblivion_47
19 летУзбекистан
год в сервисе
Был
8 дней назад
2 месяца назад
$100
1 день
Отличный разработчик , решил работать с ним на постоянное основе ,делает быстро не дорого - редко в наше время найти таких разработчиков
Рад был работать с Артуром повторно, всё быстро и отлично, рекомендую к сотрудничеству!
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