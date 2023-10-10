Верстка на бутстрап

Сейчас есть сайт, но он очень долго грузится, по причине того что вытащили верстку с флексби и поставили на вордпресс. Постепенно добавляя что то новое, сайт стал все дольше и дольше грузится. Нужно переверстать на ...
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Сверстать страницу на бустрап. Тех данные прикрепил к проекту. Макеты там же. От вас цена и сроки
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