Верстка на бутстрап

HTML-версткаЗакрыт6 заявок267 просмотров
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Сверстать страницу на бустрап. Тех данные прикрепил к проекту. Макеты там же. От вас цена и сроки

2 месяца назад
gromaha
Виктор 
29 летУкраина
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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