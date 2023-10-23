Serg_bruder

Сергей Малиновский Serg_bruder

 
38 летБеларусь/Минск
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
9 часов назад
Качественная адаптивная верстка сайтов для последних версий браузеров. Html5, Css3, Flexbox, Grid, Java Script.

Привет, я уже значительное время занимаюсь практической версткой сайтов и уже добился определенных успехов в этой сфере. Продолжаю постоянно развиваться и изучать новое в web-разработке. Готов выполнить Ваш заказ максимально быстро и качественно.

О себе: живу в Минске, женат, воспитываем лапушку-дочку. Работаю в одной из организаций города, но решил стать свободным и работать на себя. Для этого я самостоятельно обучался и много практиковался в верстке. Мне нравиться делать адаптивные страницы, которые одинаково хорошо смотрятся как на ПК, так и на мобильных устройствах. Главным критерием качественной верстки считаю её надежность и удобство для пользователя.

Мне важно, чтобы клиент остался доволен моей работой!

Мой телеграмм https://t.me/serg_malinovskij

Мои преимущества:

  • Работаю без предоплаты;

  • Даю гарантию на работу(обнаруженные в течение 14 дней недочеты после сдачи работы устраню бесплатно );

  • Стараюсь всегда быть на связи;

  • Работу выполняю качественно и стараюсь не нарушать сроков.

Верстка сайтаАдаптивная верстка сайтаJava
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
17%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
CAIIIA
46 летГрузия
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
2 месяца назад
Поправить ломающуюся верстку при изменение ширины на Bootrstrap
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
bicomm
41 годПольша
10 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$20
10 баллов
2 месяца назад
Доработать верстку - добавить галлерею
Отличный исполнитель, заказ выполнил качественно и в оговоренный срок. Верстка получилась по всем запросам из ТЗ. Обязательно обращусь еще, спасибо!
Отличный заказчик. Задание по работе четкое и понятное. Общение приятное. Оплата по результату без задержек
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