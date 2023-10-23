Привет, я уже значительное время занимаюсь практической версткой сайтов и уже добился определенных успехов в этой сфере. Продолжаю постоянно развиваться и изучать новое в web-разработке. Готов выполнить Ваш заказ максимально быстро и качественно.
О себе: живу в Минске, женат, воспитываем лапушку-дочку. Работаю в одной из организаций города, но решил стать свободным и работать на себя. Для этого я самостоятельно обучался и много практиковался в верстке. Мне нравиться делать адаптивные страницы, которые одинаково хорошо смотрятся как на ПК, так и на мобильных устройствах. Главным критерием качественной верстки считаю её надежность и удобство для пользователя.
Мне важно, чтобы клиент остался доволен моей работой!
Мой телеграмм https://t.me/serg_malinovskij
Мои преимущества:
Работаю без предоплаты;
Даю гарантию на работу(обнаруженные в течение 14 дней недочеты после сдачи работы устраню бесплатно );
Стараюсь всегда быть на связи;
Работу выполняю качественно и стараюсь не нарушать сроков.
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