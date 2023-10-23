Качественная адаптивная верстка сайтов для последних версий браузеров. Html5, Css3, Flexbox, Grid, Java Script.

Привет, я уже значительное время занимаюсь практической версткой сайтов и уже добился определенных успехов в этой сфере. Продолжаю постоянно развиваться и изучать новое в web-разработке. Готов выполнить Ваш заказ максимально быстро и качественно.

О себе: живу в Минске, женат, воспитываем лапушку-дочку. Работаю в одной из организаций города, но решил стать свободным и работать на себя. Для этого я самостоятельно обучался и много практиковался в верстке. Мне нравиться делать адаптивные страницы, которые одинаково хорошо смотрятся как на ПК, так и на мобильных устройствах. Главным критерием качественной верстки считаю её надежность и удобство для пользователя.

Мне важно, чтобы клиент остался доволен моей работой!

Мой телеграмм https://t.me/serg_malinovskij

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