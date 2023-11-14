Поправить ломающуюся верстку при изменение ширины на Bootrstrap

Нужно поправить верстку

Сайт Desktopcallrecorder.com

На полной ширине все ок.

При уменьшение ширины ломается

Темплейт на Bootstrap, хотелось бы чтобы решение использовало классы bootstrap



Оплата PayPal, ну или обсуждаемы другие варианты

Уточнение

- смотрите проблему при ширине браузера 1300