Фронтенд для конвертера цен

Портібно відверстати в html5/css3 з адаптивом (намальовано немає, на ваш розсуд) 12 сторінок. Вимоги: валідність, піксель перфект. Ціну та час будьласка вказуйте кінцеві. Обраному виконавцю відправлю фігму в особисті. Архів з ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Конвертер я написал в первом приближении (еще нужны доработки). Проект простой.
Говорю сразу, что дело иметь буду только с начинающими.
Программирование в целом выполнено. Кое-что мне предстоит доработать. Попробую сделать PWA.
С версткой мне не справиться точно. Так что это вам. Но хорошо бы, чтобы вы понимали во фронтенде в целом. Вот вместе и подумаем над PWA.
В общем, вам - весь фронтенд.
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