Создать одностроничный сайт по PSD шаблону

HTML-версткаЗакрыт42 заявки308 просмотров
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Создать одностроничный сайт по PSD шаблону. Будет 5 блоков: главная, преимущества, услуги, отзывы и контакты. По функционалу 2 слайдера с фотографиями и контактная форма. Макет отправлю лично потенциальному исполнителю. От вас хочу получить ориентировочную цену за работу и примерный срок исполнения. В идеале предоставить портфолио

2 месяца назад
guest_1699094769610
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад