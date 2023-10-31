Bootstrap 5 + JS внести сегодня правки в вёрстку

Bootstrap 5 внести сегодня правки в вёрстку

Есть список правок нужно по нему будет пройтись (что-то уже многое готово) и доделать оставшееся, сделать нужно сегодня обязательно

Бюджет 25$ оплата по факту готовности, сразу вести работы на Вашем сервере - чтобы можно проверить результаты