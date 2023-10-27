Сверстать сайт компании

HTML-версткаЗакрыт47 заявок231 просмотр
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Необходимо сверстать сайт для организации-разработчика программного обеспечения.

Сайт содержит следующие страницы:

  1. Главная - главная страница сайта, на которой размещен слайдер, меню и кнопка для вызова формы обратной связи

  2. Проекты - на странице проектов размещены в виде плитки информация о кейсах, разработанных компанией, каждый кейс кликабелен, при нажатии открывается его личная страница

  3. Кейс - страница с описанием проекта. Необходимо сверстать одну страницу проекта и перенести некоторые кейсы со старого сайта.

  4. Наша команда - страница с информацией о команде, с располагающейся на ней каруселью карточек сотрудников

  5. Блог - страница разделена на два блока - недавно добавленные публикации и все публикации. Каждая публикация в блоке кликабельна, при нажатии переходит на отдельную страницу.

  6. Контакты - контактная информация и форма обратной связи

  7. Технологии - страница со списком используемых в работе технологий

  8. Вакансии - на странице размещены названия вакансий, каждая из которых кликабельна, при клике вакансия “разворачивается” на странице с подробным описанием, здесь же располагается кнопка, которая вызывает форму обратной связь

На сайте есть локализаций (ru/en).

Помимо десктоп версии необходимо сверстать адаптивы.

Дизайн сайта полностью разработан.

Некоторые примеры страниц прикрепляю к заказу.

Прошу в откликах указывать оценочную стоимость работы и сроки выполнения.

2 месяца назад
guest_1698909949932
Беларусь
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
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