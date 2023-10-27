Сверстать сайт компании

Необходимо сверстать сайт для организации-разработчика программного обеспечения.

Сайт содержит следующие страницы:

Главная - главная страница сайта, на которой размещен слайдер, меню и кнопка для вызова формы обратной связи

Проекты - на странице проектов размещены в виде плитки информация о кейсах, разработанных компанией, каждый кейс кликабелен, при нажатии открывается его личная страница

Кейс - страница с описанием проекта. Необходимо сверстать одну страницу проекта и перенести некоторые кейсы со старого сайта.

Наша команда - страница с информацией о команде, с располагающейся на ней каруселью карточек сотрудников

Блог - страница разделена на два блока - недавно добавленные публикации и все публикации. Каждая публикация в блоке кликабельна, при нажатии переходит на отдельную страницу.

Контакты - контактная информация и форма обратной связи

Технологии - страница со списком используемых в работе технологий