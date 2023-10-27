Сверстать сайт компании

То что нужно сделать Сайт быстро загружается (сервис PageSpeed Insight) Сайт адаптирован под все популярные устройства (сервис Adaptivator) Сайт адаптирован под все популярные браузеры (сервис Browsershots) По телефону можно позвонить, на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать сайт для организации-разработчика программного обеспечения.
Сайт содержит следующие страницы:
Главная - главная страница сайта, на которой размещен слайдер, меню и кнопка для вызова формы обратной связи
Проекты - на странице проектов размещены в виде плитки информация о кейсах, разработанных компанией, каждый кейс кликабелен, при нажатии открывается его личная страница
Кейс - страница с описанием проекта. Необходимо сверстать одну страницу проекта и перенести некоторые кейсы со старого сайта.
Наша команда - страница с информацией о команде, с располагающейся на ней каруселью карточек сотрудников
Блог - страница разделена на два блока - недавно добавленные публикации и все публикации. Каждая публикация в блоке кликабельна, при нажатии переходит на отдельную страницу.
Контакты - контактная информация и форма обратной связи
Технологии - страница со списком используемых в работе технологий
Вакансии - на странице размещены названия вакансий, каждая из которых кликабельна, при клике вакансия “разворачивается” на странице с подробным описанием, здесь же располагается кнопка, которая вызывает форму обратной связь
На сайте есть локализаций (ru/en).
Помимо десктоп версии необходимо сверстать адаптивы.
Дизайн сайта полностью разработан.
Некоторые примеры страниц прикрепляю к заказу.
Прошу в откликах указывать оценочную стоимость работы и сроки выполнения.
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