Превращение дизайна из Figma в чистый, валидный и адаптивный HTML/CSS

Приветствую! Меня зовут Юрий, и я специализируюсь на создании качественного и эффективного кода HTML/CSS из дизайнов, созданных в Figma.

Как я могу помочь

Я имею опыт в обработке дизайн-макетов из Figma и превращении их в живой и функциональный веб-код. Благодаря моим навыкам и опыту, я могу предложить следующее:

Конвертация дизайна в HTML/CSS: Я могу трансформировать ваш дизайн-макет, созданный в Figma, в чистый и структурированный код HTML и CSS. Высокое качество: Моя цель - обеспечить высокое качество кода. Я следую современным стандартам и лучшим практикам, чтобы код был легко поддерживаемым и масштабируемым. Валидность и доступность: Я гарантирую, что код будет валидным согласно стандартам W3C и обеспечивает доступность для всех пользователей. Адаптивный дизайн: Мои навыки адаптивной вёрстки позволяют создавать веб-сайты, которые хорошо выглядят на различных устройствах и экранах. Соблюдение сроков: Я уделяю внимание соблюдению сроков и всегда стараюсь завершить проекты в оговоренные сроки.

Примеры работ

Посмотрите некоторые примеры моих работ и результатов преобразования дизайна из Figma в код HTML/CSS здесь .

Пожалуйста, обратите внимание

Качество и производительность кода для меня важны, и я всегда стараюсь обеспечить максимально положительный опыт для клиентов.

С нетерпением жду возможности помочь вам в реализации вашего проекта!

С уважением, Юрий.