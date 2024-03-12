Приветствую! Меня зовут Юрий, и я специализируюсь на создании качественного и эффективного кода HTML/CSS из дизайнов, созданных в Figma.
Как я могу помочь
Я имею опыт в обработке дизайн-макетов из Figma и превращении их в живой и функциональный веб-код. Благодаря моим навыкам и опыту, я могу предложить следующее:
Конвертация дизайна в HTML/CSS: Я могу трансформировать ваш дизайн-макет, созданный в Figma, в чистый и структурированный код HTML и CSS.
Высокое качество: Моя цель - обеспечить высокое качество кода. Я следую современным стандартам и лучшим практикам, чтобы код был легко поддерживаемым и масштабируемым.
Валидность и доступность: Я гарантирую, что код будет валидным согласно стандартам W3C и обеспечивает доступность для всех пользователей.
Адаптивный дизайн: Мои навыки адаптивной вёрстки позволяют создавать веб-сайты, которые хорошо выглядят на различных устройствах и экранах.
Соблюдение сроков: Я уделяю внимание соблюдению сроков и всегда стараюсь завершить проекты в оговоренные сроки.
Примеры работ
Посмотрите некоторые примеры моих работ и результатов преобразования дизайна из Figma в код HTML/CSS здесь.
Пожалуйста, обратите внимание
Качество и производительность кода для меня важны, и я всегда стараюсь обеспечить максимально положительный опыт для клиентов.
С нетерпением жду возможности помочь вам в реализации вашего проекта!
С уважением, Юрий.
Портфолио
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