ViziAtr

Юрий ViziAtr

 
46 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Превращение дизайна из Figma в чистый, валидный и адаптивный HTML/CSS

Приветствую! Меня зовут Юрий, и я специализируюсь на создании качественного и эффективного кода HTML/CSS из дизайнов, созданных в Figma.

Как я могу помочь

Я имею опыт в обработке дизайн-макетов из Figma и превращении их в живой и функциональный веб-код. Благодаря моим навыкам и опыту, я могу предложить следующее:

  1. Конвертация дизайна в HTML/CSS: Я могу трансформировать ваш дизайн-макет, созданный в Figma, в чистый и структурированный код HTML и CSS.

  2. Высокое качество: Моя цель - обеспечить высокое качество кода. Я следую современным стандартам и лучшим практикам, чтобы код был легко поддерживаемым и масштабируемым.

  3. Валидность и доступность: Я гарантирую, что код будет валидным согласно стандартам W3C и обеспечивает доступность для всех пользователей.

  4. Адаптивный дизайн: Мои навыки адаптивной вёрстки позволяют создавать веб-сайты, которые хорошо выглядят на различных устройствах и экранах.

  5. Соблюдение сроков: Я уделяю внимание соблюдению сроков и всегда стараюсь завершить проекты в оговоренные сроки.

Примеры работ

Посмотрите некоторые примеры моих работ и результатов преобразования дизайна из Figma в код HTML/CSS здесь.

Пожалуйста, обратите внимание

Качество и производительность кода для меня важны, и я всегда стараюсь обеспечить максимально положительный опыт для клиентов.

С нетерпением жду возможности помочь вам в реализации вашего проекта!

С уважением, Юрий.

Портфолио

HTML-верстка
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