MyroslavaK

Мирослава MyroslavaK

 
41 год
2 года на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад
Розробник WordPress, верстка сайтів

Програмування на PHP, JavaScript (JQuery), HTML, CSS. Досвід роботи з CMS WordPress (Unyson, ACF).

Досвід роботи з jekyll і pugs.

РОЗРОБКИ:

https://vita.if.ua (WordPress, ACF)

http://rivne.rodynne.com.ua – Приватний пансіонат "Сімейне тепло" (WordPress).

http://vybir.lviv.ua – Реабілітаційний центр "Вибір+" (WordPress).

http://kalush-licey10.com.ua/ - Калуський ліцей № 10 (WordPress, Unyson).

http://zahid-granit.com.ua/ – Пам’ятники (WordPress).

http://www.automan.online/ - Машины.

https://savefreeukraine.com/ (приймала участь в розробці).

Портфолио

HTML-верстка
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