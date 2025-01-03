Розробник WordPress, верстка сайтів
Програмування на PHP, JavaScript (JQuery), HTML, CSS. Досвід роботи з CMS WordPress (Unyson, ACF).
Досвід роботи з jekyll і pugs.
РОЗРОБКИ:
https://vita.if.ua (WordPress, ACF)
http://rivne.rodynne.com.ua – Приватний пансіонат "Сімейне тепло" (WordPress).
http://vybir.lviv.ua – Реабілітаційний центр "Вибір+" (WordPress).
http://kalush-licey10.com.ua/ - Калуський ліцей № 10 (WordPress, Unyson).
http://zahid-granit.com.ua/ – Пам’ятники (WordPress).
http://www.automan.online/ - Машины.
https://savefreeukraine.com/ (приймала участь в розробці).
Портфолио
- Сайт для медицинского центранет просмотров
- Сайт для школинет просмотров
HTML-верстка
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