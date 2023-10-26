Сверстать сайт + интегрировать wordpress

Макет: https://clck.ru/36HWUQ

Основные моменты:

Верстка главной страницы

Верстка десктоп + адаптив (главные метрики скорость загрузки и кроссбраузерность)

Стек:

HTML5 + SCSS + JS (без jQuery)



Верстка 15 страниц (десктоп + мобильная версия)Интеграция Wordpress (перенос верстки на движок, согласованный с заказчиком) c учетом текущих метрик по seo, сервера. (Установка и развертывание движка на хостинге и подготовка среды для разработки)

Реализацию поиска по сайту. + отдельная страница, на которой будут отображаться все результаты поиска.

Настройка woocommercy (корзина, отправка заказа менеджеру), аналитики и телефонии (mango)Наполнение обновленным контентом (266 уникальных изображений), перенос с существующего сайта от 2000-3000 товаров, фикс багов, правки.