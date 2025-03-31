React, Next, js, html, css Frontend разработчик Стек технологий frontend : - HTML, CSS, SASS, LESS.

- Js, jquery.

- Module css, bootstrap, material ui.

- React, Next, React-router, React-hooks.

- Redux, mobx, redux-saga, redux-toolkit, context.

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Я против войны в Украине !