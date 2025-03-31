React, Next, js, html, css
Frontend разработчик
Стек технологий frontend:
- HTML, CSS, SASS, LESS.
- Js, jquery.
- Module css, bootstrap, material ui.
- React, Next, React-router, React-hooks.
- Redux, mobx, redux-saga, redux-toolkit, context.
Telegram: https://t.me/Vladimir_stax
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Умный дом2 просмотра
- Интернет магазин футболок1 просмотр
- Венеция2 просмотра
- COFFE1 просмотр
- Доставка едынет просмотров
- Путешествия1 просмотр
- История1 просмотр
- Сушинет просмотров