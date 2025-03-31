staxx

Владимир staxx

 
31 год
3 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
React, Next, js, html, css

Frontend разработчик

Стек технологий frontend:

  • - HTML, CSS, SASS, LESS.

  • - Js, jquery.

  • - Module css, bootstrap, material ui.

  • - React, Next, React-router, React-hooks.

  • - Redux, mobx, redux-saga, redux-toolkit, context.

  • Telegram: https://t.me/Vladimir_stax﻿﻿

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