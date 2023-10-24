Boostrap 5 Адаптивная вёрстка, доделка вёрстки проекта из Figma срочно

Часть страниц сверстана но не совсем до конца

Адаптивная вёрстка + threeJS (3D)

Технологии: html, css, js, обязательно использование bootstrap 5

Срок завтра до вечера на выполнение, сразу предоставить ссылку на стенд где раз в 2-3 часа обновлять ход работы. Бюджет на вёрстку 120$ оплата будет производиться строго по факту готовности, работ.

Оставляйте ваш телеграмм для связи