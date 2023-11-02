Верстка страницы на Vuetify. Веб-приложение

Здравствуйте! Необходимо сверстать на Vuetify мобильную страницу (компонент) веб-приложения на работающем Vue 3 проекте.



На первом скриншоте, то как страница выглядит сейчас. На втором скриншоте то, как нужно ее доработать. Важен пиксель-перфект, адаптивность и аккуратная чистая верстка. Можете доработать нашу версию или сделать с нуля. Технология на ваше усмотрение – css, scss, tailwind



При успешной работе потребуются доработка других компонентов проекта.