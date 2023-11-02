Верстка страницы на Vuetify. Веб-приложение

HTML-версткаЗакрыт5 заявок147 просмотров
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Здравствуйте! Необходимо сверстать на Vuetify мобильную страницу (компонент) веб-приложения на работающем Vue 3 проекте.

На первом скриншоте, то как страница выглядит сейчас. На втором скриншоте то, как нужно ее доработать. Важен пиксель-перфект, адаптивность и аккуратная чистая верстка. Можете доработать нашу версию или сделать с нуля. Технология на ваше усмотрение – css, scss, tailwind

При успешной работе потребуются доработка других компонентов проекта.

2 месяца назад
Oldschl
Павел 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
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