Верстка сайта компании

$200
HTML-версткаЗавершен1 заявка16 просмотров
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https://www.figma.com/file/DkldXwxzwo24goRghUzSQL/Royal-Aura?type=design&mode=design&t=UOoq5lCx7dYlbXAF-0 макети пк та моб версії.

Верстка сайта
2 месяца назад
guest_1698240011078
Украина
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
shortys
Иван 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
2 месяца назад
$200
4 дня
UAH
Кращої верстки я ще не бачив! Рекомендую, працюєм далі
Гарно поставлена задача, приємне та адекватне спілкування.
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