Адаптировать простой сайт к мобильным устройствам

HTML-версткаЗавершен27 заявок129 просмотров
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Нужно адаптировать сайт elektrika.lutsk.ua на мобайл

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2 месяца назад
impikassoo
Игорь 
39 летНидерланды
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
Выбранный исполнитель
Nirvan
31 годУкраина
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
2 месяца назад
$15
3 дня
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