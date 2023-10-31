Добавить раздел с Акциями в шапку сайта

HTML-версткаЗакрыт6 заявок166 просмотров
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На скрине показано, где должна располагаться кнопка. 

Необходимо. чтобы она переводила на отдельную страницу, где будут отображаться Акции компании.

Сайт редактируется в программе S-COREpion.

2 месяца назад
leesmoonmailru
Елизавета 
22 годаРоссия
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
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