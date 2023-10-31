Добавить раздел с Акциями в шапку сайта

Сайт- магазин офортных станков. Верстка сайта по готовому макету 4 страницы + несколько модальных окон. Сроки выполнения - неделя.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На скрине показано, где должна располагаться кнопка.
Необходимо. чтобы она переводила на отдельную страницу, где будут отображаться Акции компании.
Сайт редактируется в программе S-COREpion.
- Похожие заказы
- $250HTML-верстка73 заявкиЗакрыт20 дней назад
- $25
Bootstrap 5 внести сегодня правки в вёрстку Есть список правок нужно по нему будет пройтись (что-то уже многое готово) и доделать оставшееся, сделать нужно сегодня обязательно Бюджет 25$ оплата по факту готовности, сразу ...HTML-верстканет заявокЗакрыт2 месяца назад
есть google подпись выполненная в табличной верстке, нужно добавить туда текст и еще одну анимацию, задание на 2 минуты, если справитесь, дам еще задачуHTML-верстка15 заявокЗакрыт21 день назад
Макет: https://www.figma.com/file/8oDGBdw8OIB8MqYOExjMw0/Lokalise Шрифты только через transfonter.Завершен2 месяца назад
Необходимо сверстать сайт для организации-разработчика программного обеспечения. Сайт содержит следующие страницы: Главная - главная страница сайта, на которой размещен слайдер, меню и кнопка для вызова формы обратной связи Проекты - на странице ...HTML-верстка47 заявокЗакрыт21 день назад
- $30
То что нужно сделать Сайт быстро загружается (сервис PageSpeed Insight) Сайт адаптирован под все популярные устройства (сервис Adaptivator) Сайт адаптирован под все популярные браузеры (сервис Browsershots) По телефону можно позвонить, на ...HTML-верстка23 заявкиЗакрыт22 дня назад
- $20
Нужно сверстать простенький опросникЗакрыт23 дня назад
- $600
Макет: https://clck.ru/36HWUQ Основные моменты: Верстка главной страницы Верстка десктоп + адаптив (главные метрики скорость загрузки и кроссбраузерность) Стек: HTML5 + SCSS + JS (без jQuery) Верстка 15 страниц (десктоп + ...Закрыт2 месяца назад
Нужно сделать верстку Дтизайн готов на фигмаHTML-верстка59 заявокЗакрыт24 дня назад