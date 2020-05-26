Настройка сети и интернета в серверной

Город Черкассы

Есть в университете серверная, по всему здание разведен интернет, по началу начал пропадать интернет у некоторых кабинетах где роутеры стоят, ошибка при диагностике показывала что не правильно настроенные ip, после перезагрузки сети все ставало норм, но последние время снова начало пропадать, и уже пошло по всем роутерам, а последние дни и сам сервер тоже перестал показывать сетевые папки. Нужно настроить сеть чтобы показывали сетевые папки, и работал интернет в кабинетах, сам интернет если что, то работает. Но роутеры показывают ошибку что инет есть но не доступный, а при диагностие не правильно настроенные IP хотя они стоят автоматические