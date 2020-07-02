Не корректно работает сайт. Затруднен вход в админ панель.

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт5 заявок494 просмотра

Доступ к FTP и базам есть. Нужно восстановить корректную работу сайта и доступ в админ панель

5 лет назад
kaster1
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Заявки фрилансеров

Ливандовский
 
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5 лет назад