Настройка Kannel

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Нужно настроить маршрутизацию dlr от GSM шлюза до smpp клиента

5 лет назад
guest_15936100323966
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров