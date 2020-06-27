Установить magento2

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Закрыт1 заявка486 просмотров

1. Установить и настроить magento на сервере

2. Помочь выбрать шаблон и установить его

3. настроить https

4. Закрыть на время наполнения сайт от поисковика

4. Базово настроить шаблон под мою структуру,поправить шаблон в пределах возможных кастомизаций

5. Создать нужную структуру товаров, показать как наполнять данными

6. Настроить фильтры товаров

7. подключить оплаты (visa, mastercard, privat24)

8. подключить доставку новой почтой

Magento
5 лет назад
guest_1593530041013
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Лео
 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад