Здравствуйте, необходимо профессионально настроить nginx.conf и php-fpm.conf на все ресурсы сервера, т.е. чтобы он выдерживал как можно больше посетителей, под такие характеристики сервера: 32 x 3.00 GHz (2 x Intel Xeon E5-2660) ...
Поставить программу на Python на сервер
Добрый день!
Задача следующая: есть программа на Python , которая работает в связке с firefox.
Необходимо развернуть программу на сервере, сделать интерфейс нормальный (дизайн смогу предоставить) + сделать что-то вроде личного кабинета и подключить платежную систему (типа робокассы или другую какую-то). Т.е. чтобы пользователь смог зайти в личный кабинет, приобрести тарифный план который позволит работать с программой.
Исходник программы имеется. Нужно сделать задачу под ключ (кроме дизайна, его предоставлю).
Более подробное ТЗ отправлю лично.
Саму программу дорабатывать по функционалу не надо в данный момент, просто не нужно будет некоторые функции выводить.
Интересует примерная оценка, от и до.
Прошу отвечать только по делу. Студии с шаблонными ответами уходят в игнор.
Спасибо за внимание.
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