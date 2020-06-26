Поставить программу на Python на сервер

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки621 просмотр

Добрый день!

Задача следующая: есть программа на Python , которая работает в связке с firefox.

Необходимо развернуть программу на сервере, сделать интерфейс нормальный (дизайн смогу предоставить) + сделать что-то вроде личного кабинета и подключить платежную систему (типа робокассы или другую какую-то). Т.е. чтобы пользователь смог зайти в личный кабинет, приобрести тарифный план который позволит работать с программой.

Исходник программы имеется. Нужно сделать задачу под ключ (кроме дизайна, его предоставлю).

Более подробное ТЗ отправлю лично.

Саму программу дорабатывать по функционалу не надо в данный момент, просто не нужно будет некоторые функции выводить.

Интересует примерная оценка, от и до.

Прошу отвечать только по делу. Студии с шаблонными ответами уходят в игнор. 

Спасибо за внимание. 

Python
5 лет назад
Kadilak
Сергей 
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Никита
 
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