Из-под winser 2016, развернули виртуальный сервер через Hyper-V, куда установили VMBitrix для срм. Сама срм заработала, а пушсервер не можем запустить.
Обновить memcached до последней стабильной версии
Здравствуйте, необходимо обновить memcached (у меня 1.4.15) допоследней стабильной версии (например 1.6.6), мне показало следующее:
Resolving dependencies
There are unfinished transactions remaining.You might consider running yum-complete-transaction, or
"yum-complete-transaction --clean
up-only "and" yum history redo last", first to finish them. If those don't work you'll have to try removing /
installing packages by han
d (maybe package-cleanup can help).
И я этопроигнорировал и всё равно установил memcached, но оно мне даловерсию за конец 2014 года, что меня не устраивает. В общем мне нужна помощь в
установке memcached, чтобы не было проблем ссайтом после его обновления. Если что у меня панель управления Ispmanager 5 lite, но я готов предоставить ssh доступ.
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