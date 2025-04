Обновить memcached до последней стабильной версии

Здравствуйте, необходимо обновить memcached (у меня 1.4.15) допоследней стабильной версии (например 1.6.6), мне показало следующее:

Resolving dependencies

There are unfinished transactions remaining.You might consider running yum-complete-transaction, or

"yum-complete-transaction --clean

up-only "and" yum history redo last", first to finish them. If those don't work you'll have to try removing /

installing packages by han

d (maybe package-cleanup can help).

И я этопроигнорировал и всё равно установил memcached, но оно мне даловерсию за конец 2014 года, что меня не устраивает. В общем мне нужна помощь в

установке memcached, чтобы не было проблем ссайтом после его обновления. Если что у меня панель управления Ispmanager 5 lite, но я готов предоставить ssh доступ.