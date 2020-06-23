Обновить memcached до последней стабильной версии

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт7 заявок289 просмотров

Здравствуйте, необходимо обновить memcached (у меня 1.4.15) допоследней стабильной версии (например 1.6.6), мне показало следующее:

Resolving dependencies

There are unfinished transactions remaining.You might consider running yum-complete-transaction, or

"yum-complete-transaction --clean

up-only "and" yum history redo last", first to finish them. If those don't work you'll have to try removing /

installing packages by han

d (maybe package-cleanup can help).

 

И я этопроигнорировал и всё равно установил memcached, но оно мне даловерсию за конец 2014 года, что меня не устраивает. В общем мне нужна помощь в

установке memcached, чтобы не было проблем ссайтом после его обновления. Если что у меня панель управления Ispmanager 5 lite, но я готов предоставить ssh доступ.

ISPmanager
5 лет назад
zakazchik333
Александр 
41 год
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Владимир
 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 отзывов
5 лет назад
Александр
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Егор
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 часа назад
99 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Системное администрирование
Дмитрий
 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
5 часов назад
23 отзыва
5 лет назад
ТОП-5
Системное администрирование
Семен
 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
327 отзывов
5 лет назад
Алексей
 
50 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
315 отзывов
5 лет назад
#1
Системное администрирование
Сергей
 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
5 лет назад