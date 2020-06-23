Нужен спец по VMware ESXi

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки224 просмотра

VMware 6.7 ESXi после инсталла не видит диск, на который она установлена. Другие диски видит

Нужен спец, который пофиксит проблему

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5 лет назад
Dux
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Заявки фрилансеров

Сергей
 
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