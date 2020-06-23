В наличии ноут Dell inspiron 3537, установлен ssd на 240 гб + жесткий диск на 500 Гб. Необходимо разбить ссд попалам, на каждую половину установить свою ось (хакинтош и винду). Жесткий сделать файлообменником между ними.
Настроить записи dkim,dmarc, spf
хост на nic.ru
почта на яндексе
емайл сервис на рассылки getresponse
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