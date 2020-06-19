Настроить интеграцию AmoCRM (Битрикс24) + МойСклад + OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка581 просмотр

Необходимо настроить данные интеграции.

Обязательно, чтобы у вас был опыт интеграции подобных систем.

Пожалуйста, не пишите если нет кейсов и опыта.

AmoCRMOpencart
5 лет назад
gouser55
39 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
45 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 отзывов(-1)
5 лет назад