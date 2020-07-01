Требуется разработчик на wordpress. Сайт на 3-4 страницы. Создание и настройка сайта. Верстка по готовому дизайну. И программирование на платформе вордпресс.
Сертификаты https
Почему то на сайте не корректно работает сертификат. Какие то страницы защищены, какие то нет. Из за этого гугл не дает разместить контекстную рекламу. Нужно разобраться и починить. А сертификат вроде стоит.
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