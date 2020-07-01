Сертификаты https

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен12 заявок550 просмотров

Почему то на сайте не корректно работает сертификат. Какие то страницы защищены, какие то нет. Из за этого гугл не дает разместить контекстную рекламу. Нужно разобраться и починить. А сертификат вроде стоит.

5 лет назад
Sekoko
Глеб 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
5 лет назад
$10
6 дней
Как всегда все в срок, все на высшем уровне. Спасибо Алексей и извините за задержку в оплате!
С Глебом приятно работать, всегда на связи, четкая задача, и с оплатой всё хорошо!

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
27 отзывов
5 лет назад
Егор
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 часов назад
99 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Системное администрирование
Владимир
 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 отзывов
5 лет назад
vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
5 лет назад
#1
Системное администрирование
Сергей
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
14 часов назад
320 отзывов(-1)
5 лет назад
ТОП-10
Системное администрирование
Иван
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Адам
 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
17 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
40 минут назад
364 отзыва
5 лет назад
Даниил
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Алексей
 
51 год
8 лет в сервисе
Был
день назад
110 отзывов(-1)
5 лет назад
ТОП-5
Системное администрирование
Андрей
 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад
65 отзывов
5 лет назад
Владимир
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Поднять прокси

    Доброго времени суток, ищу человека,  который поможет поднять свои прокси версии 6 и 4 в разных странах мира, желательно дабы у вас был опыт предпочтительно в работе над сервисом который их ...

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Настроить цели на сайте через Google Tag Manager

    Есть два сайт: sexylashes.ru и browmart.ru  Для них нужно настроить цели. Список действий, которые нужно отслеживать предоставлю, GTM установлены. Вероятно цели нужно будет установить и в google analytics/метрике, чтобы они работали в ...

    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настройка сайта

    $10

    Внутри корпоративной среды развёрнут Unifi контроллер (на Debian) для wi-fi тарелок. На web-морде этого контроллера есть функционал, который пытается подключиться к интернету, чтобы загрузить актуальные версии прошивок wi-fi точек и контроллера, и у него это ...

    DebianNginx
    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настроить nginx

    Есть проблема с загрузкой файлов на сайт, очень часто без видимой причины загрузка останавливается на ровном месте.  Бывает даже файл 40-70мб не могу загрузить. Происходит это всегда. Проблем со связью у сервера нет, т.к. через ...

    CSSJavaScriptNginx
    Системное администрирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Донастроить Django

    Имеется такой сайт, django, только выложил: http://213.139.208.51   Стилей нет, но скрипты работают, так и должно быть. А вот с админкой проблема: http://213.139.208.51/admin/  Здесь должны быть свои, дефолтовские стили, но их нет.  Делал ...

    Django
    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать трансляцию видео файла в RTSP

    Необходимо на VPS создать непрерывную зацикленную трансляцию определенного видео файла по протоколу rtsp Примерно должно выглядеть так rtsp://wowzaec2demo.streamlock.net/vod/mp4:BigBuckBunny_175k.mov Методы решения: https://stackoverflow.com/questions/26999595/what-steps-are-needed-to-stream-rtsp-from-ffmpeg

    Системное администрирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад