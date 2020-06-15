Настроить nginx

Есть проблема с загрузкой файлов на сайт, очень часто без видимой причины загрузка останавливается на ровном месте. Бывает даже файл 40-70мб не могу загрузить. Происходит это всегда. Проблем со связью у сервера нет, т.к. через wget любой тестовый файл скачивает к себе быстро и без падений скорости.

nginx 1.16, настройки:

client_max_body_size 4086m;

fastcgi_read_timeout 600;

client_body_buffer_size 10K;

client_header_buffer_size 1k;

large_client_header_buffers 2 1k;

sendfile on;

sendfile_max_chunk 512k;

client_body_timeout 12;

client_header_timeout 12;

keepalive_timeout 15;

send_timeout 10;

gzip on;

gzip_comp_level 5;

gzip_disable "msie6";

gzip_types text/plain text/css application/json application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;