Настроить nginx

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Есть проблема с загрузкой файлов на сайт, очень часто без видимой причины загрузка останавливается на ровном месте.  Бывает даже файл 40-70мб не могу загрузить. Происходит это всегда. Проблем со связью у сервера нет, т.к. через wget любой тестовый файл скачивает к себе быстро и без падений скорости.

 

nginx 1.16, настройки:

    client_max_body_size 4086m;

    fastcgi_read_timeout 600;

    client_body_buffer_size 10K;

    client_header_buffer_size 1k;

    large_client_header_buffers 2 1k;

    

    sendfile on;

    sendfile_max_chunk 512k;

    

    client_body_timeout 12;

    client_header_timeout 12;

    keepalive_timeout 15;

    send_timeout 10;    

    

    gzip on;

    gzip_comp_level 5;

    gzip_disable "msie6";

    gzip_types text/plain text/css application/json application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;

CSSJavaScriptNginx
5 лет назад
Universal32
Алексей 
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