Имеется такой сайт, django, только выложил: http://213.139.208.51 Стилей нет, но скрипты работают, так и должно быть. А вот с админкой проблема: http://213.139.208.51/admin/ Здесь должны быть свои, дефолтовские стили, но их нет. Делал ...
Настроить nginx
Есть проблема с загрузкой файлов на сайт, очень часто без видимой причины загрузка останавливается на ровном месте. Бывает даже файл 40-70мб не могу загрузить. Происходит это всегда. Проблем со связью у сервера нет, т.к. через wget любой тестовый файл скачивает к себе быстро и без падений скорости.
nginx 1.16, настройки:
client_max_body_size 4086m;
fastcgi_read_timeout 600;
client_body_buffer_size 10K;
client_header_buffer_size 1k;
large_client_header_buffers 2 1k;
sendfile on;
sendfile_max_chunk 512k;
client_body_timeout 12;
client_header_timeout 12;
keepalive_timeout 15;
send_timeout 10;
gzip on;
gzip_comp_level 5;
gzip_disable "msie6";
gzip_types text/plain text/css application/json application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;
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