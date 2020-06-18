Установить .NET Framework 3.5 на windows server 2012

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Завершен5 заявок503 просмотра

Выдает ошибку: 

Не удалось установить компонент .NET Framework 3.5

Компоненты и функции Windows Server не удается автоматически установить или удалить с помощью средства "Компоненты Windows" В панели управления.

Чтобы установить их, запустите диспечер серверов или воспользуйтесь командлетами Windows PowerShell

Из-за этого программа Zennoposter не работает. 

Необходимо пофиксить.

5 лет назад
sumus
37 лет
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2 месяца назад

Выбранный исполнитель

slay887
36 лет
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5 лет назад
$10
1 день
Escrow
Николай ответственно подошел к работе. Согласно технического задания приступил к работе. Всегда на связи. Опыт есть в работе с windows. Рекомендую.
Грамотная постановка задачи, лояльное отношение к исполнителю

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