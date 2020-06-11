Нужна помощь по установке: The Secure Virtual Mobile Platform is a free and open source system for running virtual smartphones in the cloud. https://svmp.github.io/server-install.html#installation
Настройка сервера для высокой нагрузки. rx/tx UDP трафик
Здравствуйте!
Есть сервер, на него приходит большой объем udp трафика. Как входящий, так и исходящий. Требуется настроить сервер, для оптимальной работы. Часть работ сделал своими силами, то что знал, дальше хотелось бы посмотреть на сервер глазами профессионалов.
Если есть вопросы, пишите
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