Настройка сервера для высокой нагрузки. rx/tx UDP трафик

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  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки607 просмотров

Здравствуйте!

Есть сервер, на него приходит большой объем udp трафика. Как входящий, так и исходящий. Требуется настроить сервер, для оптимальной работы. Часть работ сделал своими силами, то что знал, дальше хотелось бы посмотреть на сервер глазами профессионалов.

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