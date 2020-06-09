Настроить fail2ban для nginx на Ubuntu 16.0.4 сервере

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Закрыт1 заявка255 просмотров

Проконсультировать или настроить fail2ban для nginx на Ubuntu 16.0.4 сервере. Правила добавляются в iptables, но доступ по ip почему-то не блокируется.

NginxUbuntu
5 лет назад
guest_15917949652381
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Виктор
 
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