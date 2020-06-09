Установка ssl-сертификатов для сайтов, которые хостятся на одном серв.

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Завершен7 заявок268 просмотров

Необходимо установить SSL- сертифкаты, для сайтов, которые имеют разные домены, но хостяться на одном сервере (один IP).

На сколько мне известно, для каждого сертификата нужен отдельный IP. 

В будущем сайты будут добавляться, но сервак тот же.

Предложите решение.

5 лет назад
evgeniy_kurko
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6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Weblancer74
Георгий 
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$5
1 день
Сделано быстро и профессионально. Рекомендую!
Спасибо, сработались.

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