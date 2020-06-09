Установка ssl-сертификатов для сайтов, которые хостятся на одном серв.
Необходимо установить SSL- сертифкаты, для сайтов, которые имеют разные домены, но хостяться на одном сервере (один IP).
На сколько мне известно, для каждого сертификата нужен отдельный IP.
В будущем сайты будут добавляться, но сервак тот же.
Предложите решение.
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