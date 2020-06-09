Нужно настроить сервер

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Завершен2 заявки241 просмотр

Нужно настроить впс в хетзнере, сайты там будут на опенкарте

Opencart
5 лет назад
mariaodil
Марина 
41 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

svolodimir
Владимир 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$20
1 день
Escrow
Превосходный исполнитель предложил лучшее решение моей проблемы с сервером чем я могла подумать, я очень довольна, рекомендую!
Отличный заказчик.Быстрое принятие проекта и своевременная оплата.

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Виктор
 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
3 часа назад
129 отзывов
5 лет назад
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Системное администрирование
svolodimir
Владимир 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад