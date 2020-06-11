Настроить телефонию для интелектуального обзвона клиентов

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка747 просмотров

Требуется настроить систему интелектуального автоматического обзвона клиентов. Оплата договорная.

Процесс обзвона должен выглядеть примерно так:

Клиенту звонит робот(автоинформатор) проговаривает некое голосове сообщение. 

Клиент в ответ дожен нажать какую-то кнопку на телефоне(или скачазать

четкое "ДА"). Так мы идентифицируем заинтересованных клиентов и система

должна выгружать их в отдельную базу для дальнейшей работы.

Voximplant - позволяет такое реализовать, можно через этот сервис настроить, можно через любой другой.

5 лет назад
sollerman319
Олег 
43 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Мирный
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад