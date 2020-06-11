Настроить телефонию для интелектуального обзвона клиентов

Требуется настроить систему интелектуального автоматического обзвона клиентов. Оплата договорная.

Процесс обзвона должен выглядеть примерно так:

Клиенту звонит робот(автоинформатор) проговаривает некое голосове сообщение.

Клиент в ответ дожен нажать какую-то кнопку на телефоне(или скачазать

четкое "ДА"). Так мы идентифицируем заинтересованных клиентов и система

должна выгружать их в отдельную базу для дальнейшей работы.

Voximplant - позволяет такое реализовать, можно через этот сервис настроить, можно через любой другой.